Il WINDDAY di WindTre porta con sé numerose offerte, tra cui ve ne è una con 75 GB ad un prezzo di soli 4,99 euro.

WindTre: ecco come avere 75 GB di traffico dati

Come riporta “Hwupgrade.it”, la proposta di WinMartedì è quella di una promozione che al prezzo di soli 4,99 euro una tantum permetterà agli utenti già in WindTre di attivare la SUMMER 75 GIGA, che garantirà a loro la navigazione continuativa per 15 giorni dall’attivazione di ben 75 GB di traffico internet.

In questo caso la promozione potrà essere attivata entro il prossimo 3 agosto. Il traffico dati potrà essere utilizzato completamente e al superamento della soglia i clienti di WindTre potranno continuare a navigare secondo le condizioni della loro offerta principale.

WinMercoledì: in palio un viaggio nella propria regione

Senza dimenticare che domani 29 luglio, con WinMercoledì sarà possibile partecipare al concorso tramite il quale gli utenti potranno vincere un viaggio per il fine settimana per due persone alla scoperta dei tesori nascosti della propria regione.

Per giovedì è invece previsto il WinQuiz, che permette di vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti: si può vincere rispondendo alle 9 domande a risposta multipla estratte a caso.

Infine, ci sarà anche la possibilità di godere nel fine settimana da venerdì 31 luglio e fino a domenica 2 agosto di un film gratis, scegliendolo tra quelli messi a disposizione nell’apposita sezione su Chili per l’iniziativa WinCinema.