Vodafone Special: attivi fino a lunedì 2 settembre vari pacchetti con minuti, SMS e fino a 50 Giga.

Sarà attiva fino a lunedì 2 settembre l’offerta della linea Vodafone Special per tutti i nuovi clienti. Come riporta “Multiplayer.it”, si parte da un’offerta di 4,99 euro al mese, comprensiva di minuti, SMS e giga per la navigazione Internet. Ecco nel dettaglio tutte le offerte Vodafone Special attualmente disponibili, a seconda dello specifico operatore di provenienza e con prezzi crescenti a seconda di minuti, SMS e GIGA mensili: