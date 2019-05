Smartphone: focus di “Repubblica” sulle offerte degli operatori dopo la fine del cosiddetto “effetto Iliad”.

Operatori telefonici e offerte super scontate sono al centro di un focus di “Repubblica”. Sembra infatti terminato lo effetto Iliad, che ha portato tantissimi clienti verso il nuovo operatore mobile.

Lo si vede dalla scomparsa delle offerte super low cost (da 6-7 euro al mese) di Ho Mobile e Kena, i marchi con cui rispettivamente Vodafone e Tim hanno organizzato le contromosse. Le stesse offerte di quest’ultima tendono a salire (di prezzo e di GB inclusi), mentre frena la crescita dei suoi utenti: 2,8 milioni a sette mesi dal lancio, di cui però 600mila negli ultimi tre. Se, da una parte, gli operatori telefonici eliminano le tariffe super low cost generali, dall’altra conservano prezzi scontati ad hoc per gli utenti che vengono da Iliad e da operatori mobili virtuali. La tariffa standard di Ho e Kena ora è sulla fascia di 13 euro, quasi il doppio di quella precedente: 12,99 euro al mese, per minuti e sms illimitati e 50 GB. Gli utenti di queste tariffe possono usare tutta la rete degli operatori Vodafone e Tim ma con velocità ridotta a 30 Mbps (laddove in teoria le attuali reti 4G possono arrivare fino a 1 Gbps e più probabilmente oltre 100 Mbps).

Il prezzo scende a 8,99 euro per nuovi numeri e utenti Iliad e alcuni operatori virtuali (e per quelli che vengono da Kena/Ho). Scende ancora di più, a 6,99 euro al mese, da altri operatori virtuali. La stessa Iliad ha tolto l’offerta da 6,99 euro al mese (Giga 40) dalla home page e ora si parte da 7,99 euro. Tuttavia, è ancora possibile accedere all’offerta più economica: cliccando su Scopri sotto l’offerta Giga 50 e poi su Scopri l’offerta precedente.

Per quanto riguarda la nuova Wind Digital, si tratta di 11,99 euro per minuti illimitati e 50 GB (senza sms). Nella fascia più cara, inizia la “battaglia” a suon di GB illimitati: tra pochi giorni esce Tim Unlimited D, la prima offerta Tim con GB illimitati e a 29 euro, contro i 39,99 euro di un’analoga offerta Vodafone (Unlimited Black).