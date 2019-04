PS4: 96,8 milioni di console distribuite, con la Sony che punta a oltre 112 milioni per marzo 2020.

In attesa del lancio della Playstation 5 sul mercato dei videogiochi, la Sony ha diffuso i suoi risultati finanziari per la fine del trimestre fiscale, concluso il 31 marzo 2019, che mostrano un ulteriore salto in avanti per quanto riguarda la distribuzione di PS4 nel mondo: raggiunti i 96,8 milioni di console.

Come riportato dal sito “Multiplayer.it”, nel corso del trimestre in questione sono state distribuite altre 2,6 milioni di unità di PS4 nel mondo, cosa che porta il totale di console, tra vendute e distribuite, a quota 96,8 milioni in tutto il mondo.

Tra aprile 2018 e marzo 2019 è stata registrata la migliore performance per PS4 sul mercato, con la distribuzione di 17,8 milioni di console sul mercato, superando di poco anche le ottime prestazioni di Nintendo Switch (arrivata nello stesso periodo a 16,95 milioni di unità).

Per quanto riguarda le previsioni sull’anno fiscale in corso, Sony prevede di distribuire altre 16 milioni di unità tra aprile 2019 e marzo 2020, portando dunque il totale di PS4 distribuite nel mondo, secondo le previsioni di Sony, a 112,8 milioni per il 31 marzo 2020. Si tratta di obiettivi in linea con quelli annunciati anche da Nintendo, che prevede di distribuire 17 milioni di Nintendo Switch nel corso di quest’anno fiscale.