Videogiochi: le principali novità del 2019 per Nintendo Switch (da Super Mario Maker 2 ai supereroi Marvel).

Gli appassionati dei videogiochi della Nintendo Switch attendono con ansia le novità del 2019, annunciate ieri dalla Nintendo Direct. Davvero tanti i nuovi videogames per i fan della storica azienda giapponese. Ecco un elenco dei più significativi (riportato da Smartworld.it).

Super Mario Maker 2

Volto simbolo della Nintendo è Super Mario, pronto a tornare con la seconda parte di Super Mario Maker, seguito dell’originale Mario Maker per Wii U. Non mancheranno ovviamente nuove abilità, tool, oggetti e quant’altro del fantastico mondo di Super Mario. Arriverà esclusivamente su Nintendo Switch questo giugno.

Astral chain

I giocatori sono membri di un corpo di polizia di una città futuristica. Gli agenti collaborano con delle armi umanoidi denominate Legion: da qui le similitudini con Xenoblade. Il gioco arriverà su Nintendo Switch venerdì 30 agosto.

Fire Emblem: Three Houses

È il nuovo capitolo della celebre serie di strategici a turni. Il Three Houses nel titolo fa riferimento alle tre casate dell’Accademia Ufficiali. Il giocatore riveste il ruolo di professore di questa scuola d’élite, e il suo ruolo sarà quello di addestrare una squadra di studenti. Ogni casa è formata da cadetti diversi tra loro, con personalità e abilità uniche. Potranno interagire tra di loro in modo da essere ancora più efficaci in battaglia. Arriverà in esclusiva su Switch da venerdì 26 luglio.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Era già stato annunciato ma è stato mostrato nuovamente in azione, con un certo accento sul comparto multigiocatore che permette di collaborare in locale, con 4 Switch, o online per affrontare la campagna di gioco. Arriverà su Switch durante i mesi estivi: i fan dei vari Capitan America, Hulk e company non vedono l’ora!

Oninaki

Un altro titolo particolarmente interessante, con dei “good vibes” alla Breath of the Wild. Firmato Square Enix, Oninaki ci proietta in un mondo in cui il protagonista riesce a muoversi tra la dimensione reale e il regno dei morti. Le anime dei demoni potranno essere utilizzate in battaglia, e ognuna ha un suo ruolo come le classi dei classici giochi di ruolo. Arriverà su Switch questa estate.