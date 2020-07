Guarda le nuove offerte Vodafone: Special Unlimited, Special Minuti 50GB, Special GIGA

Vodafone lancia sul mercato le nuove offerte winback con minuti illimitati, sms illimitati, 50GB traffico dati al costo di 6,99 euro.

Vodafone sbanca il mercato della telefonia e lancia le offerte di winback per gli utenti che hanno un operatore diverso e vogliono rientrare in Vodafone. La speciale promozione riguarda Special Unlimited che prevede diverse offerte con un forte ribasso sul prezzo mensile.

Ecco nel dettaglio tutte le offerte proposte da Vodafone:

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali

50GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 6.99€ al mese (provenienza COOP VOCE e TISCALI MOBILE)

DOVE ATTIVARLA: tramite CALL CENTER

COSTO di attivazione: 0.01€

COSTO della SIM: 10€ anche se potrebbe variare in base al negozio

VODAFONE Special Unlimited

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

50GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 7€ al mese (provenienza ILIAD, FASTWEB e Operatori Virtuali tranne ho.mobile, Kena Mobile, Very Mobile e Lycamobile)

DOVE ATTIVARLA: tramite CALL CENTER

COSTO di attivazione: 0€

COSTO della SIM: 10€ anche se potrebbe variare in base al negozio

VODAFONE Special Minuti 50GB

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

50GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 9.90€ al mese (provenienza KENA MOBILE, LYCAMOBILE e BT Enia MOBILE)

DOVE ATTIVARLA: tramite CALL CENTER

COSTO di attivazione: 12.10€

COSTO della SIM: 10€ anche se potrebbe variare in base al negozio

VODAFONE Special GIGA

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

1.000 SMS verso tutti

70GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 9.90€ al mese con addebito su carta di credito o conto corrente (provenienza ILIAD, FASTWEB e Operatore VIRTUALI tranne ho.mobile, Kena Mobile, Very Mobile e Lycamobile)

DOVE ATTIVARLA: tramite CALL CENTER

COSTO di attivazione: 0.01€

COSTO della SIM: 10€ anche se potrebbe variare in base al negozio

Per queste offerte Vodafone permette di utilizzare la propria rete 4G o 4G+ in base al territorio di residenza. Inoltre è possibile richiedere anche le Special Vodafone attivando la “5G Start” che permette di utilizzare la nuova rete veloce 5G di Vodafone (se disponibile sul territorio)

Per contatti e ulteriori informazioni accedere al sito ufficiale di Vodafone oppure recarvi in un punto vendita dell’operatore che sono presenti in tutta Italia.