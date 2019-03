Fortnite 8: partita ieri con tante sorprese per gli appassionati la nuova stagione del celebre videogioco della Epic Games.

È partita nella giornata di ieri, giovedì 28 febbraio, la ottava stagione di Fortnite. Come riporta “Corriere,it”, è stato reso disponibile un nuovo aggiornamento per il popolare videogame campione di incassi di Epic Games. Ci saranno 100 livelli e più 100 ricompense, oltre a tante sorprese per gli appassionati e, soprattutto, un’ambientazione a tema piratesco.

Tra i nuovi contenuti per la modalità Battaglia Reale, sono state inserite due nuove località sulla mappa, Scalini Scatenati e Laguna Languida, che incorniciano un gigantesco vulcano che sovrasta parte della mappa di gioco.

Tra le nuove armi introdotte con la Stagione 8 c’è anche il Cannone pirata, che può sparare non solo le leggendarie palle di metallo, ma anche catapultare i giocatori introducendo nuove opzioni tattiche per gli appassionati del battle royale. Il potentissimo Cannone è inoltre in grado di infliggere 100 danni ai nemici con i colpi diretti e 50 danni ai nemici entro un breve raggio. Epic Games ha annunciato altre due nuove modalità, disponibili nei prossimi giorni: la Modalità a Tempo 50 contro 50 (in cui due squadre da cinquanta giocatori combattono fino alla fine) e la Modalità a Tempo Incontri Ravvicinati (in cui i giocatori si affronteranno in combattimenti ravvicinati serrati, a suon di fucili pesanti e jetpack).

Novità anche per i giocatori più creativi, con nuove opzioni di chat vocale disponibili nel menu di gioco Isola creativa, che permette di condividere un singolo canale in modalità Creativa, indipendentemente dalla squadra, e poi scegliere con chi chiacchierare mentre si gioca. Per i più audaci, Epic Games ha messo inoltre a disposizione il prefabbricato Tempio della Giungla, che offre ai giocatori la possibilità di creare trappole e giochi di avventura caratterizzati da prove molto complesse, con lo scopo di rendere più dinamica l’esperienza di gioco.

Novità anche per la modalità Salva il Mondo, in cui è stato introdotto un nuovo sistema di Equipaggiamento eroe, grazie al quale è possibile acquistare slot di equipaggiamento aggiuntivi, personalizzarli e selezionarli all’occorrenza senza l’obbligo di dover modificare ogni volta l’equipaggiamento selezionato di base.