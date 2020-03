Coronavirus: il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione promuove Solidarietà digitale, iniziativa a supporto di cittadini e imprese. Ecco le aziende che hanno aderito.

Solidarietà digitale è l’iniziativa promossa dalla Ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini, permettendo di lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate; leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet; restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning. Tutte le info sono disponibili sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/.

Solidarietà digitale: le principali aziende che hanno aderito

Wind Tre

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili, 100 Giga gratuiti per 7 giorni. Gli altri interessati verranno informati direttamente con un SMS.

Tim

GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse. I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile accedendo pagina web dedicata , l’offerta per le chiamate da rete fissa va richiesta telefonando al 187.

Vodafone

Consapevole della situazione di emergenza e per consentire ai propri clienti di continuare a studiare da casa, Vodafone ha deciso di offrire Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni. Attivazione chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico.

Gruppo Mondadori

Il Gruppo Mondadori offre 50.000 abbonamenti trimestrali gratuiti a una rivista in formato digitale, a scelta tra CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni.

Gruppo GEDI: abbonamenti gratuiti a La stampa e Repubblica

Il gruppo GEDI mette invece a disposizione 25000 abbonamenti gratuiti a La Stampa e Repubblica versione digitale.

Amazon

Amazon offre gratuitamente webinar di formazione, della durata un’ora e trenta, su materie STEM e destinati ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado delle zone rosse. I corsi riguarderanno le opportunità del Creative Learning e Coding applicate alla didattica. Durante l’attività verranno presentati strumenti gratuiti in grado di creare un innovativo “kit” per progetti in classe. Per partecipare è possibile inviare una mail a itfctourleaders@amazon.com con oggetto “Webinar STEM”, indicando le proprie generalità e l’istituto di appartenenza. Il docente riceverà una mail con le istruzioni e le credenziali di accesso.

Treccani Scuola

L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani mette a disposizione gratuitamente l’offerta di contenuti e di strumenti della propria piattaforma per la didattica digitale, Treccani Scuola per tutte le informazioni. All’interno della piattaforma gli utenti hanno accesso a un archivio in costante evoluzione, ricco di risorse selezionate e certificate da Treccani, suddivise per disciplina e per ordine di scuola, condivisibili all’interno di classi digitali in cui scambiare lezioni multimediali, test, messaggi, file, appuntamenti e scadenze. Per registrarsi visitare il sito Treccani Scuola e scegliere se iscriversi come Scuola, come Docente o come Studente.

Infinity

Infinity, la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, ha deciso di raddoppiare l’offerta, regalando non più uno, ma due mesi gratuiti di prova del servizio. Infinity mette a disposizione il ricchissimo catalogo che comprende oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K, migliaia di film, cartoni e serie per tutta la famiglia. A partire dal 7 marzo, chi si registrerà su infinitytv.it potrà usufruire del servizio gratuitamente per due mesi.