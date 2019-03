Apple: da The Morning Show ad Amazing Stories, ecco le principali serie tv che saranno disponibili sul nuovo servizio streaming.

La grande “sfida streaming” tra Apple e Netflix sta per cominciare, visto lunedì 25 marzo il colosso dell’informatica lancerà il suo nuovo servizio streaming video. Apple è dunque pronta al confronto con Netflix, il colosso americano della distribuzione via internet di film, spettacoli e, soprattutto, serie tv. E a proposito di serie tv (da anni “cult” dello streaming), ecco quali sono le principali che saranno disponibili sul servizio streaming di Apple.

The Morning Show

Una commedia che racconta i dietro le quinte di uno show mattutino, che avrà come protagonisti grandi star come Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell. Sono già state confermate due stagioni da 10 episodi l’una.

Are you sleeping?

Una serie drama tratta dall’omonimo libro di Kathleen Barber. La storia racconta di Josie Buhrman, che ha avuto un’infanzia travagliata: il padre è stato assassinato e la madre è scappata per unirsi ad un culto. Tradita anche dalla sorella, Josie si trasferisce a New York e inizia una nuova vita con Caleb, a cui non racconta la verità sulla sua vita. Ma le indagini di un giornalista investigativo sull’omicidio del padre portano a galla il suo passato. La protagonista sarà Octavia Spencer, premio Oscar per The Help.

Dickinson

Una commedia ispirata alla vita della poetessa Emily Dickinson, che sarà interpretata da Hailee Steinfeld (Mattie Ross ne Il Grinta). Scritta da Alena Smith e diretta da David Gordon Green, ironizzerà sulle limitazioni della società diciannovesimo secolo, viste dalla prospettiva della poetessa.

Amazing Stories

Si tratta di un reboot dell’omonima serie degli anni ’80, ideata e curata da Steven Spielberg e conosciuta in Italia con il nome di Storie incredibili. Il progetto è stato affidato a Edward Kitsis e Adam Horowitz, ossia il duo di sceneggiatori e produttori famosi soprattutto per Lost e Once upon a time. La serie sarà composta da 10 episodi.