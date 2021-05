Teatro San Carlo: si riparte il 14 maggio con “la Traviata” di Verdi

E’ ormai ufficiale: la tanto attesa riapertura del Teatro di San Carlo è stata confermata con La Traviata di Giuseppe Verdi che andrà in scena da venerdì 14 maggio.

Finalmente, dopo tanta spasmodica attesa, il Teatro San Carlo riapre le sue porte al pubblico e lo fa con l’opera più nota e accattivante del mondo, La Traviata di Giuseppe Verdi che venerdì 14 maggio alle 19.00 sarà rappresenta sul palcoscenico del Massimo napoletano, dove potremmo rivivere il dramma di Violetta e Alfredo e riascoltare le immortali arie che hanno commosso il pubblico del mondo intero.

La scelta di riproporre ancora una volta questo capolavoro verdiano, ha un doppia valenza simbolica legata alla terribile e drammatica pandemia di questi ultimi mesi di grande sofferenza, e nel riproporre tale opera, si vuole anche dare un segnale di speranza per la vita di tutti i giorni e soprattutto per gli addetti allo spettacolo che, con grandissima difficoltà, hanno cercato di superare questo grave momento di pausa coatta, senza mai cedere alla disperazione ma andando avanti sempre con quello spirito energico e combattivo che forse solo nel mondo dello spettacolo, ritroviamo così vivo.

La Stagione d’Opera del Massimo napoletano riprenderà dunque con il capolavoro verdiano che verrà rappresentato in forma semiscenica. La regia è di Marina Bianchi mentre la direzione è affidata Karel Mark Chichon, per la prima volta al San Carlo, alla guida di Orchestra e Coro del Lirico di Napoli.

Sul palco, nei panni di Violetta Valéry ci saranno il soprano Aleksandra Kurzak, il tenore Leonardo Caimi si alternerà con Ivan Magrì nel ruolo di Alfredo Germont mentre George Gagnidze sarà Giorgio Germont. Nel cast anche Mariangela Marini (Flora Bervoix), Michela Petrino (Annina), Lorenzo Izzo (Gastone), Nicolò Ceriani (Il barone Douphol), Donato Di Gioia (Il marchese d’Obigny), Enrico Di Geronimo (Il dottor Grenvil). Con questa produzione, in scena fino al 23 maggio, si insediano ufficialmente il Maestro del Coro Josè Louis Basso e la Direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer.

Il prossimo appuntamento con il pubblico “in presenza” è fissato per sabato 29 maggio ore 19.00 con un concerto sinfonico che vedrà l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Juraj Valčuha. In programma la Sinfonia n. 2 in re maggiore op.73 di Johannes Brahms e in Langsamer Satz di Anton Webern.

Teatro di San Carlo

Venerdì 14 maggio 2021 ore 19.00

Sabato 15 maggio 2021 ore 19.00

Domenica 16 maggio 2021 ore 17.00

Martedì 18 maggio ore 19.00

Giovedì 20 maggio ore 18.00

Sabato 22 maggio 2021 ore 19.00

Domenica 23 maggio 2021 ore 17.00

LA TRAVIATA

Opera in tre atti

Libretto di Francesco Maria Piave dal dramma La dame aux camélias di Alexandre Dumas

Direttore | Karel Mark Chichon

Maestro del Coro | Josè Louis Basso

Regia | Marina Bianchi

Interpreti

Violetta Valery | Ailyn Pérez/ Aleksandra Kurzak (15, 20 e 22 maggio)

Flora Bervoix | Mariangela Marini

Annina | Michela Petrino

Alfredo Germont | Leonardo Caimi / Ivan Magrì (15, 20 e 22 maggio)

Giorgio Germont | George Gagnidze

Gastone | Lorenzo Izzo

Il barone Douphol | Nicolò Ceriani

Il marchese d’Obigny | Donato Di Gioia

Il dottor Grenvil | Enrico Di Geronimo

Orchestra, Coro e Balletto del Teatro di San Carlo

Produzione del Teatro di San Carlo