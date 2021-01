Teatro San Carlo, gli eventi in streaming di febbraio 2021

E’ tutto pronto per la ripresa della Stagione in Streaming del Teatro San Carlo, con la messa in onda degli spettacoli che saranno trasmessi sulla pagina Facebook e sul sito del Teatro San Carlo, sulla piattaforma Mymovies.it, per un Febbraio online.

E’ dunque tutto pronto per la nuova Stagione in Streaming del Teatro San Carlo che torna a febbraio proponendo nuovi e interessanti titoli, inseriti nella cartellone del 2021. Si partirà con Il Pirata di Vincenzo Bellini in forma di concerto, un’opera mai rappresentata al San Carlo nel corso del ‘900, che darà il via venerdì 5 febbraio alla nuova programmazione on line.

Di grande rilievo la presenza della protagonista, il soprano americano Sondra Radvanovsky al suo debutto nel ruolo di Imogene e per la prima volta al Lirico di Napoli. E’ senza dubbio uno tra i principali soprani della scena internazionale contemporanea, che farà suo il ruolo interpretato ben 70 anni fa da Maria Callas e poi da Montserrat Caballé, la prima una leggenda, la seconda un’icona del lirismo internazionale.

Nel cast avremo Luca Salsi nel ruolo di Ernesto, Celso Albelo in quello di Gualtiero, Francesco Pittari interpreterà Itulbo, Emanuele Cordaro darà voce a Goffredo mentre Anna Maria Sarra sarà Adele. L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo saranno affidati alla direzione di Antonino Fogliani.

Il Pirata è certamente uno dei titoli più impegnativi sia per soprano che per tenore. L’opera fu scritta da Vincenzo Bellini nel 1827 dopo essersi trasferito a Milano da Napoli (studiò al Conservatorio San Pietro a Majella e mise in scena la sua prima opera Bianca e Gernando proprio al Teatro di San Carlo).

Purtroppo l’opera cadde presto nel dimenticatoio – il ​​San Carlo la mise in scena solo due volte, nel 1828 e nel 1834- ma fu riportata al successo nella seconda metà del Novecento grazie alle interpretazioni delle due maggiori dive dell’opera precedentemente citate.

Da venerdì 12 febbraio sarà invece disponibile il balletto Le Quattro Stagioni, dove sarà protagonista il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo con la coreografia di Giuseppe Picone concepita sui celebri Concerti di Antonio Vivaldi, e senza dubbio tra le pagine più note e amate della musica barocca, che saranno eseguiti dal vivo dall’Orchestra del Teatro di San Carlo.

I costumi sono di Giusi Giustino e le luci di Nunzio Perrella. La programmazione proseguirà ancora a partire da venerdì 19 febbraio giorno in cui sarà disponibile anche un concerto sinfonico, infatti verrà proposta la Sinfonia n. 9 in do maggiore D. 944 “La Grande” di Franz Schubert che sarà eseguita dall’Orchestra del Teatro di San Carlo sotto la direzione di Maurizio Agostini.

Composta nel 1825 la Sinfonia n.9 D. 944 fu eseguita per la prima volta a Lipsia nel 1839 diretta da Felix Mendelssohn, che rimase molto impressionato dalla complessa struttura armonica del grande musicista viennese che aveva un’ottima padronanza dei coloriti orchestrali, inoltre era dotata di una grande difficoltà tecnica che nemmeno i critici dell’epoca, inopportuni e superficiali, riuscirono a capire.

Caratterizzata da numerosi contrasti fra lirismo e dramma, resta uno dei più straordinari capolavori sinfonici di Schubert. La denominazione “la Grande” per la Nona Sinfonia nacque a posteriori per distinguerla dalla Sinfonia n.6 D.589 denominata “la Piccola”, entrambe infatti avevano in comune la stessa tonalità, quella di Do maggiore.

Il calendario degli appuntamenti sarà annunciato di mese in mese e gli spettacoli saranno fruibili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. È possibile sottoscrivere un miniabbonamento al costo di 4,99 che dà diritto ad usufruire illimitatamente degli spettacoli per tutto il mese o in alternativa, è possibile acquistare lo streaming di un singolo appuntamento al costo di 2,29 euro, con una disponibilità del contenuto prescelto della durata di una settimana. Gli spettacoli saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 28 febbraio sul portale MyMovies.it e – per i primi tre giorni – anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

LE SCHEDE DEGLI SPETTACOLI

/ Opera in streaming

Vincenzo Bellini

IL PIRATA

Melodramma in due atti su libretto di Felice Romani

Direttore | Antonino Fogliani

Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini

Interpreti

Ernesto | Luca Salsi

Imogene | Sondra Radvanovsky*

Gualtiero | Celso Albelo

Itulbo | Francesco Pittari

Goffredo| Emanuele Cordaro

Adele | Anna Maria Sarra

*per la prima volta al Teatro di San Carlo

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Esecuzione in forma di concerto

Durata: 2 ore circa

Registrato dal vivo il 16 gennaio 2021

Disponibile online dal

05.02.2021

Disponibile fino al

28.02.2021

/ Concerto in streaming

Franz Schubert

SINFONIA N.9 – “LA GRANDE”

Direttore | Maurizio Agostini

Orchestra del Teatro di San Carlo

Programma

Franz Schubert, Sinfonia n. 9 in do maggiore D 944, “La Grande”

Durata: un’ora circa

Registrazione dal vivo il 26 novembre 2020

Disponibile online dal

19.02.2021

Disponibile online fino al

28.02.2021

/ Danza in streaming

Antonio Vivaldi

LE QUATTRO STAGIONI

Coreografia | Giuseppe Picone

Costumi | Giusi Giustino

Luci | Nunzio Perrella

Violino solista e Maestro concertatore Cecilia Laca

Orchestra e Balletto del Teatro di San Carlo

Il Vento, Giuseppe Picone

La Primavera

Primo Tema | Allegro

Interpreti: Giovanna Sorrentino, Luana Damiano, Ferdinando De Riso, Francesco Lorusso

Secondo Tema | Largo

Interpreti: Valeria Iacomino, Giuseppe Ciccarelli, Ottavia Cocozza di Montanara, Natalia Mele, Marco Spizzica, Marcello Pepe

Terzo Tema | Allegro mosso

Interpreti: Sara Sancamillo, Stanislao Capissi

L’Estate

Primo Tema | Allegro non molto

Interpreti: Anna Chiara Amirante, Alessandro Staiano

Secondo Tema | Adagio

Interpreti: Adriana Pappalardo

Terzo Tema | Presto

Interpreti: Giuseppe Picone

L’Autunno

Primo Tema | Allegro

Interpreti: Claudia D’Antonio, Salvatore Manzo

Secondo Tema | Adagio

Interpreti: Valentina Vitale, Fabiana Isoletta, Massimo Sorrentino, Gianluca Nunziata

Terzo Tema | Allegro

Interpreti: Candida Sorrentino, Ertrugel Gjoni

L’Inverno

Primo Tema | Allegro non molto

Interpreti: Martina Affaticato, Carlo De Martino

Secondo Tema | Largo

Interpreti: Annalina Nuzzo

Terzo Tema | Allegro

Interpreti: Luisa Ieluzzi, Danilo Notaro

Orchestra e Balletto del Teatro di San Carlo

Durata:un’ora circa

Registrato dal vivo il 19 novembre 2020

Disponibile online dal

19.02.2021

Disponibile fino al

28.02.2021