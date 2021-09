Teatro San Carlo, concerto di Valčuha e Valeriy Sokolov

Ritornano i Concerti al Teatro di San Carlo con Juraj Valčuha e Valeriy Sokolov che saranno i protagonisti del prossimo concerto in programma domenica 26 settembre alle ore 18.00.

E’ tutto pronto dunque per un nuovo e appassionato appuntamento sinfonico al Teatro San Carlo fissato per domenica 26 settembre alle ore 18.00.

Infatti, tornerà sul podio del Massimo napoletano, Juraj Valčuha alla direzione dell’Orchestra del Teatro San Carlo, insieme al celebre violinista di origini ucraine Valeriy Sokolov che, considerato tra i più talentuosi violinisti della sua generazione, ritornerà al San Carlo dopo tre anni di assenza, affrontando il Concerto per violino in re minore di Aram Chačaturjan e, a seguire, la Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61 di Robert Schumann.

Il Concerto per violino in re minore op. 46 di Aram Chačaturjan, fu composto in appena due mesi nel 1940 e dedicato a David Oistrakh, il maggior esponente, in quegli anni, della gloriosa scuola violinistica russa e uno dei più grandi violinisti del secolo in assoluto.

Chačaturjan stesso così descrisse lo stato d’animo con cui vi lavorò: “Ho scritto questa musica come in un’onda di felicità; tutto il mio essere era in uno stato di gioia… Ho lavorato velocemente e facilmente; la mia immaginazione sembrava volare.

I temi mi arrivavano con una tale abbondanza che ho avuto difficoltà a metterli in una sorta di ordine”. Ma non ci sarebbe nemmeno bisogno di queste parole dell’autore per percepire chiaramente la felicità e la facilità di scrittura che sprizzano da questo Concerto.

Si tratta di un lavoro di ampie dimensioni, che riprende, seppur con qualche libertà, la forma classica sia nella successione dei tre movimenti sia nella struttura di ogni singolo movimento.

L’elemento folklorico è particolarmente pronunciato nel vigore e nel marcato ritmo di danza dell’ultimo tempo e quest’atmosfera popolare diventa ancora più evidente quando entra in scena il violino, il vero protagonista di questo grande capolavoro russo.

La Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61 di Robert Schumann, chiuderà la serata legata alla produzione sinfonica di Schumann che conobbe almeno quattro anni di sosta e solo alla fine del 1845 iniziò a prendere forma la Sinfonia in do maggiore op. 61, che sarebbe stata completata nell’ottobre del 1846 e pubblicata come seconda, sebbene fosse in realtà la terza ad essere composta, poiché una delle due sinfonie del 1841 fu ampiamente rielaborata e venne pubblicata solamente dieci anni dopo, come Sinfonia n. 4 in re minore op. 120.

Per quel che riguarda la forma, la Sinfonia n. 2 è senza dubbio la più classica delle sinfonie di Schumann. Il meraviglioso Adagio espressivo inizia con la più struggente e schumanniana delle melodie, che tuttavia deriva da Bach ed è, quasi nota per nota, una citazione dell’Offerta musicale, trasformata in un romantico canto senza parole. A questo Bach trasportato nello stile di Schumann segue un altro omaggio a Bach, quando proprio nel cuore del movimento si apre un episodio fugato.

È forte il contrasto tra la delicatezza e l’interiorità del terzo movimento e la vitalità e l’energia dell’Allegro molto vivace, che esplode con una folgorante scala degli archi. Due grandi essi sinfonici messi a confronto tra loro, la passionalità della Russia e il rigore della Germania, due personalità profondamente diverse che hanno lasciato immortali pagine sinfoniche sempre di grande valore orchestrale, di notevole fascino e di stupenda costruzione armonica.

Concerto Sinfonico

Teatro di San Carlo

Domenica 26 settembre, ore 18.00

JURAJ VALČUHA

Direttore | Juraj Valčuha

Violino | Valeriy Sokolov

Programma

Aram Chačaturjan, Concerto per violino in re minore

Robert Schumann, Sinfonia n. 2 in do maggiore, op. 61

Orchestra del Teatro di San Carlo