Teatro Bellini, al via il Piano Be con 9 settimane di programmazione

Al Teatro Bellini 9 settimane di programmazione da ottobre a dicembre 2020. Sono previsti spazi dedicati alla prosa, alla danza, alla musica del BeMusic e al teatro per l’infanzia a cura de Il Teatro nel Baule. Di seguito tutti gli appuntamenti.

Piano Be è il progetto che animerà il Teatro Bellini da ottobre a dicembre, pensato nel rispetto delle norme di sicurezza: 9 settimane di programmazione “verticale” in cui l’esigenza di rispettare il limite di spettatori e il distanziamento è diventata una buona occasione per provare a rivoluzionare gli spazi e i tempi del teatro. La platea sarà ridimensionata a vantaggio del palcoscenico e gli orari della messa in scena degli spettacoli saranno moltiplicati.

Su un palcoscenico dalla forma allungata che trasformerà la sala all’italiana in uno spazio quasi a pianta centrale avvicinando gli artisti al pubblico, come già avvenuto in occasione del progetto Glob(e)al Shakespeare, si alterneranno fino a 4 allestimenti al giorno a partire dalle 11 del mattino.

Ci sarà spazio, oltre che per la per prosa, anche per la danza (tutte le domeniche pomeriggio), per la musica del BeMusic, per il teatro per l’infanzia a cura de Il Teatro nel Baule (tutti i sabato mattina).

Il martedì sera, si aprirà un vero e proprio cantiere teatrale con il progetto Be Jennifer, un processo dinamico in cui artisti e pubblico, insieme, esploreranno il testo di Ruccello, in una sorta di laboratorio permanente. Giacché, poi, la prima mezza stagione del Teatro Bellini nasce da un’esigenza più che mai dettata dall’attualità, dal giovedì al sabato, dopo lo spettacolo pomeridiano, il pubblico potrà dialogare con la contemporaneità attraverso la finestra sul presente che Adiacente Possibile aprirà direttamente sul palcoscenico.

Rispetto al Piccolo Bellini, in un’ottica di sinergia e collaborazione, lo abbiamo “prestato” al Nuovo Teatro Sanità e il Collettivo Artistico Mutamenti Teatro Civico 14, che presenteranno una proposta all’insegna della nuova drammaturgia e della valorizzazione dei giovani talenti.

Piano Be è un progetto di Gabriele e Daniele Russo

Adiacente Possibile è ideato e realizzato da Agostino Riitano

La programmazione danza è a cura di Manuela Barbato ed Emma Cianchi

Il BeMusic è a cura di Giovanni Block e Apogeo record

La programmazione di Teatro per l’infanzia è a cura di Il Teatro nel Baule

La programmazione del Piccolo Bellini è a cura di Nuovo Teatro Sanità e Mutamenti/Civico14

SETTIMANA 1

giovedì 22 ottobre

Le cinque rose di Jennifer/Adiacente Possibile ore 17:30

Casting ore 20:30

Fémmene comme a me ore 21:00

venerdì 23 ottobre

Casting/Adiacente Possibile ore 18:30

Fémmene comme a me ore 21:00

Le cinque rose di Jennifer ore 21:30

sabato 24 ottobre

All’ombra di un grosso naso ore 11:30

Le cinque rose di Jennifer/Adiacente Possibile ore 17:30

Casting ore 20:30

Fémmene comme a me ore 21:00

domenica 25 ottobre

Le cinque rose di Jennifer ore 11:30

Fémmene comme a me ore 18:30

Casting ore 21:00

SETTIMANA 2

martedì 27 ottobre Be Jennifer ore 20:30

mercoledì 28 ottobre

Be Music ore 21:00

giovedì 29 ottobre

Il colore venuto dallo spazio/Adiacente Possibile ore 17:30

Il colore venuto dallo spazio ore 20:30

Quattro uomini chiusi in una stanza ore 21:00

venerdì 30 ottobre

Il colore venuto dallo spazio/Adiacente Possibile ore 18:30

Quattro uomini chiusi in una stanza ore 21:00

Il colore venuto dallo spazio ore 21:30

sabato 31 ottobre

Storia di un uomo e della sua ombra ore 11:30

Il colore venuto dallo spazio/Adiacente Possibile ore 17.30

Il colore venuto dallo spazio ore 20:30

Quattro uomini chiusi in una stanza ore 21:00

domenica 1 novembre

Il colore venuto dallo spazio ore 11.30

Silence/L’Ego ore 18:00

Quattro uomini chiusi in una stanza ore 18:30

Il colore venuto dallo spazio ore 21:00

SETTIMANA 3

martedì 3 novembre Be Jennifer ore 20:30

mercoledì 4 novembre Be Music ore 21:00

giovedì 5 novembre

Supernova/Adiacente Possibile ore 17:30

Maggio ’43 ore 20:30

Il Prestito ore 21:00

venerdì 6 novembre

Supernova/Adiacente Possibile ore 18:30

Il Prestito ore 21:00

Maggio ’43 ore 21:30

sabato 7 novembre

I racconti di Ferdinando ore 11:30

Maggio ’43/Adiacente Possibile ore 17:30

Supernova ore 20:30

Il prestito ore 21:00

domenica 8 novembre

Supernova ore 11:30

Act of Mercy ore 18:00

Il prestito ore 18:30

Maggio ’43 ore 21:00

SETTIMANA 4

martedì 10 novembre Be Jennifer ore 20:30

mercoledì 11 novembre Be Music ore 21:00

giovedì 12 novembre

Io mai niente con nessuno avevo fatto/Adiacente Possibile ore 17:30

Le cinque rose di Jennifer ore 20:30

La Vacca ore 21:00

venerdì 13 novembre

Le cinque rose di Jennifer/Adiacente Possibile ore 18:30

Io mai niente con nessuno avevo fatto ore 21:30

La Vacca ore 21:00

sabato 14 novembre

Kanu ore 11:30

Le cinque rose di Jennifer/Adiacente Possibile ore 17:30

Io mai niente con nessuno avevo fatto ore 20:30

La vacca ore 21:00

domenica 15 novembre

Io mai niente con nessuno avevo fatto ore 11:30

L’amore non è un gioco ore 18:00

La vacca ore 18:30

Le cinque rose di Jennifer ore 21:00

SETTIMANA 5

martedì 17 novembre Be Jennifer ore 20:30

mercoledì 18 novembre Be Music ore 21:00

giovedì 19 novembre

Locke/Adiacente Possibile ore 17:30

Il colloquio ore 20:30

Di un Ulisse e di una Penelope ore 21:00

venerdì 20 novembre

Il colloquio/Adiacente Possibile ore 18:30

Locke ore 21:30

Di un Ulisse e di una Penelope ore 21:00

sabato 21 novembre

Casa ore 11:30

Locke/Adiacente Possibile ore 17:30

Il colloquio ore 20:30

Di un Ulisse e di una Penelope ore 21:00

domenica 22 novembre

Il colloquio ore 11:30

Unknown Woman/Äffi/Body Things ore 18:00

Di un Ulisse e di una Penelope ore 18:30

Locke ore 21:00

SETTIMANA 6

martedì 24 novembre Be Jennifer ore 20:30

mercoledì 25 novembre Be Music ore 21:00

giovedì 26 novembre

In nome del padre/Adiacente Possibile ore 17:30

Il Regalo di Natale ore 20:30

Plastilina ore 21:00

venerdì 27 novembre

Regalo di Natale/Adiacente Possibile ore 18:30

Plastilina ore 21:00

In nome del padre ore 21:30

sabato 28 novembre

Mattia e il nonno ore 11:30

in nome del padre/Adiacente Possibile ore 17:30

Regalo di Natale ore 20:30

Plastilina ore 21:00

domenica 29 novembre

In nome del padre ore 11:30

AESTHETICA – esercizio n°2 ore 18:00

Plastilina ore 18:30

Regalo di Natale ore 21:00

SETTIMANA 7

martedì 1 dicembre Be Jennifer ore 20:30

mercoledì 2 dicembre Be Music ore 21:00

giovedì 3 dicembre

la classe – docupuppets per marionette e uomini/Adiacente Possibile ore 17:30

Il colore venuto dallo spazio ore 20:30

Fog ore 21:00

venerdì 4 dicembre

Il colore venuto dallo spazio/Adiacente Possibile ore 18:30

Fog ore 21:00

la classe – docupuppets per marionette e uomini ore 21:30

sabato 5 dicembre

Out ore 11:30

Il colore venuto dallo spazio/Adiacente Possibile ore 17:30

la classe – docupuppets per marionette e uomini ore 20:30

Fog ore 21:00

domenica 6 dicembre

la classe – docupuppets per marionette e uomini ore 11:30

Re-Live ore 18:00

Fog ore 18:30

Il colore venuto dallo spazio ore 21:00

SETTIMANA 8

martedì 8 dicembre Be Jennifer ore 20:30

mercoledì 9 dicembre Be Music ore 21:00

giovedì 10 dicembre

Giacomino e mammà/Adiacente Possibile ore 17:30

Provando Così fan tutte ore 20:30

Bi Storie Di Obaba ore 21:00

venerdì 11 dicembre

Provando Così fan tutte/Adiacente Possibile ore 18:30

Bi Storie Di Obaba ore 21:00

Giacomino e mammà ore 21:30

sabato 12 dicembre

Perché ore 11:30

Giacomino e mammà/Adiacente Possibile ore 17:30

Provando Così fan tutte ore 20:30

Bi Storie Di Obaba ore 21:00

domenica 13 dicembre

Giacomino e mammà ore 11:30

Scappa Napoli – d’amore, d’arte e resistenze ore 18:00

Bi Storie Di Obaba ore 18:30

Provando Così fan tutte ore 21:00

SETTIMANA 9

mercoledì 16 dicembre Be Music ore 21:00

giovedì 17 dicembre

Celeste/Adiacente Possibile ore 17:30

Giacomino e mammà ore 20:30

Mine ore 21:15

venerdì 18 dicembre

Giacomino e mammà/Adiacente Possibile ore 18:30

Mine ore 21:15

Celeste ore 21:30

sabato 19 dicembre

Storia di uno schiaccianoci ore 11:30

Celeste/Adiacente Possibile ore 17:30

Giacomino e mammà ore 20:30

Mine ore 21:15

domenica 20 dicembre

Celeste ore 11:30

Puppenspieler ore 18:00

Mine ore 18:30

Giacomino e mammà ore 21:00