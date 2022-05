Tavolini di bar e ristoranti all’aperto: occupazioni gratuite anche in estate

Tavolini di bar e ristoranti gratis anche in estate: il Parlamento ha dato l’ok alla proroga di altri 3 mesi (quindi fino al 30 settembre) per le occupazioni semplificate.

Il Parlamento ha dato l’ok alla proroga delle occupazioni semplificate di suolo pubblico per tavolini, ombrelloni e sedie di bar e ristoranti all’aperto.

Come riporta “Fanpage”, le agevolazioni per le occupazioni semplificate di suolo pubblico sarebbero scadute il prossimo 30 giugno, ma a questo punto è in cantiere una proroga fino al 30 settembre (quindi per l’intera estate).

Tale misura (in vigore anche nella città di Napoli fino al 30 giugno) era stata già prorogata anche dopo il termine dello stato di emergenza Covid 19. Bisognerà a questo punto capire se il Comune di Napoli vorrà prorogare la delibera attualmente in vigore oppure no.