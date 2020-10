Supercoppa. Rinviata Givova Scafati – Gevi Napoli Basket al 31 Ottobre 2020

58

/ 100





Powered by Powered by Rank Math SEO



La Gevi Napoli Basket, in considerazione del delicato momento caratterizzato dal Covid 19, ha volentieri aderito alla richiesta di Givova Scafati per rinviare la gara al prossimo 31 Ottobre 2020.

L’incontro Givova Scafati – Gevi Napoli Basket valevole per la seconda giornata del girone di qualificazione arancione della Supercoppa Centenario A2 Old Wild West, è stato rinviato su richiesta della Givova Scafati.

La Gevi Napoli Basket, venendo incontro alle esigenze della Givova Scafati, in considerazione del delicato momento caratterizzato dal Covid 19, e soprattutto in proiezione di un ritrovato spirito sportivo e di correttezza tra le due società, ha volentieri aderito alla richiesta di Scafati per rinviare la gara al prossimo 31 Ottobre 2020, nonostante i molteplici impegni che a breve la GeVi Napoli Basket dovrà affrontare.