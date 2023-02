Su Spotify “Blu Farfalle” di Paco6x, Gianluca Aiello e Ciko

“Blu Farlalle”, curato da Paco6x, è un misto tra l’indie pop per le chitarre e il mood, e il Lo-Fi e il Rap per le drums e i vocals. Dal 25 gennaio su Spotify.

“Blu Farfalle” di Paco6x è su Spotify dal 25 gennaio. E’ un rap contemporaneo che racconta tramite la voce di Gianluca Aiello (già noto per aver seguito in tour la storica voce degli “Almamegretta”, “Marcello Coleman”) e di Ciko (uno dei componenti del gruppo “Fuck Pop” della label di “Massimo Pericolo”) la storia di una relazione difficile e complessa.

C’è un forte conflitto con i propri sentimenti, ma allo stesso tempo c’è apertura nell’essere disposti a fare ogni sforzo possibile per migliorare la relazione. Nella canzone è presente una descrizione della persona amata come “bella come un brano di Battisti” facendo riferimento al cantautore italiano Lucio Battisti e alla sua musica considerata come un emblema di bellezza e di forti emozioni.

Il sound, curato da Paco6x, già produttore del disco di platino “A verità” di Rocco Hunt, è un misto tra l’indie pop per le chitarre e il mood, e il Lo-Fi e il Rap per le drums e i vocals.

Per ascoltare il brano clicca sul link

https://open.spotify.com/track/4ivHs2lKz7EsWepELPdtgD?si=HhQ3rmL4TFu5ciGty9uLJA

Paco6x, all’anagrafe Pasquale Cirillo, classe 1986, è un produttore musicale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Si avvicina all’hip hop e al mondo del beatmaking grazie all’influenza del fratello Nunzio, in arte Zagor M, writer molto conosciuto in zona e membro del gruppo DalBasso, gruppo storico di Torre Annunziata. In seguito, insieme a Valerio Nazo, fonda l’It’s Classic Studio, il quale, anche grazie a “It’s Classic Mixtape” vol. 1 e vol. 2, continua ad essere uno dei pezzi di storia dell’hip hop campano ancora attivi. Da qui in avanti sono tantissimi i prodotti rilasciati, e non mancano di certo riconoscimenti e certificazioni come il disco di platino per aver prodotto “A’ Verità”, brano di Rocco Hunt in partecipazione con Enzo Avitabile, nonché title track del secondo album dell’artista salernitano.

Ciko nasce a Napoli nel ’97. È uno dei rapper del collettivo “Fuck Pop”, con cui ha pubblicato:

– Fuck Pop EP (2022)

– Team (singolo, 2022)

Cresciuto tra le jam underground ed il rap hardcore ha all’attivo, oltre svariati singoli, anche tre progetti solisti:

– Manifesto di poetica EP (2016)

– The Games We Play Mixtape (2017)

– Grani EP prod.Sherazade (2019)

Gianluca Aiello nasce a Napoli il 26/6/1992.

Atleta e Artista, inizia la sua carriera come Artista nel 2013, studiando batteria e percussioni. Una serie di collaborazione tra l’anno 2014, 2015 come percussionista con vari gruppi Napoletani, in particolare segue in tour “Marcello Coleman”, storica voce degli Almamegretta, per poi separarsi nell’anno successivo.

Nel 2015 inizia un percorso come Artista solista, scrive e canta per sè stesso, fonda un progetto chiamato 5.3, con l’alterego “Logan”, escono 5 singoli, varie collaborazione, e concerti in giro per la Campania.

Nel 2021 decide di iniziare un nuovo percorso artistico, il suo nome d’arte è il nome di battesimo, esce il suo primo singolo “Dentro” in collaborazione con Artisti First, con la produzione di Vinz Turner, e il Dj Joe C.