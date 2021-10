“Stop ai vaccini dal 20 ottobre”: ma è solo l’ennesima fake-news

Una nuova bufala corre sul filo della rete, da un gruppo WhatsApp a un altro, provando a scoraggiare la diffusione dei vaccini.

“Tutti i vaccini non saranno più giustificati dal 20 ottobre 2021”. E’ questo il titolo dell’ennesima fake news che corre sul filo della rete e che, da un gruppo WhatsApp a un altro, prova a scoraggiare le vaccinazioni. Ma, appunto, si tratta solo di una bufala. Come si legge, secondo il volantino, l’Unione europea avrebbe approvato “cinque terapie che saranno disponibili in tutti gli ospedali degli Stati membri per la cura del Covid”, distribuite a partire dal 20 ottobre. Per questo motivo, prosegue il volantino, “dal 20 ottobre il Covid pass e la vaccinazione saranno aboliti su tutto il territorio dell’Ue”.

Il testo prosegue dicendo che “ora che l’ivermectina è stata riapprovata, non c’è bisogno di un vaccino” e che questo farmaco sarebbe stato riconosciuto come efficace contro la Covid-19 grazie a uno studio dell’Istituto Pasteur in Francia, riuscendo addirittura a “sradicare tutto il materiale genetico” del Covid-19.

Ovviamente né l’Ema né l’Aifa hanno mai approvato l’ivermectina per la terapia della Covid-19. L’ivermectina infatti al momento non ha dimostrato di poter curare la virus e non è quindi affatto riconosciuto come efficace.

Così come la data del 20 ottobre era già stata utilizzata in una precedente fake news secondo la quale i vaccini sarebbero scaduti proprio quel giorno. Tutti insieme. Quando si dice, la fantasia al potere.