Sting: vacanze in musica tra Capri e la Costiera Amalfitana

Sting: l’artista britannico (innamorato da sempre dell’Italia) sta trascorrendo le sue vacanze tra Capri e la Costiera Amalfitana (regalando anche performance canore a Li Galli).

C’è anche Sting tra i tanti artisti in vacanza in Campania in questi giorni. Il popolare cantautore britannico (che il 2 ottobre compirà 70 anni e sta festeggiando 50 anni di carriera) sta infatti godendosi delle giornate in pieno relax tra Capri e la Costiera Amalfitana. Tra un bagno e l’altro, c’è però sempre spazio per… la musica. Sull’isola Li Galli, l’ex leader dei Police si è infatti esibito difronte a un piccolo pubblico di ospiti eletti di un locale. Un mini concerto live, in cui ha cantato “Englishman in New York”, accompagnato da due musicisti locali con tanto di mandolini.

Non è certo una novità il suo amore per l’Italia, visto che Sting possiede anche una bellissima casa in Toscana, tra le colline del Chianti, dove produce anche vino ma anche miele e olio extravergine d’oliva e dove, di recente, ha perfino inaugurato una pizzeria.

Il suo attaccamento al nostro Paese l’ha portato a creare, insieme alla moglie Trudie Styler, una fondazione a sostegno dei ristoratori italiani e del settore dell’ospitalità, la “Every Breath Foundation” (EBF), il cui nome si ispira al popolare singolo dei Police, “Every Breath You Take”.