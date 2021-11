Stasera in tv venerdì 5 novembre: “Tutto tutto niente niente” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 5 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 5 novembre.

Tutto tutto niente niente – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Giulio Manfredonia

Giulio Manfredonia Cast: Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Nicola Rignanese TRAMA Tutto tutto niente niente è un film del 2012 diretto da Giulio Manfredonia. Il protagonista è Antonio Albanese, che veste i panni del suo personaggio Cetto La Qualunque e contemporaneamente quelli di altri due suoi personaggi: Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato. Compare nella pellicola anche Paolo Villaggio, qui al suo ultimo film. Cetto La Qualunque, Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato finiscono, ognuno per una ragione diversa, in carcere. Cetto La Qualunque, il politico “disinvolto” è alle prese con una travolgente crisi politica e sessuale. Rodolfo Favaretto, scessionista nordista, per vivere e per combattere la crisi commercia in migranti clandestini. Frengo Stoppato torna dal suo buen retiro incastrato da una madre ingombrante, con un sogno semplice semplice: riformare la chiesa e guadagnarsi la beatitudine. Cielo di piombo ispettore Callaghan – 21:00 Iris Il giustiziere della notte – 21:20 Rai 4 La battaglia di Hacksaw Ridge – 21:15 Premium Cinema 2 Resta con me – 21:10 Rai Movie L’usignolo e l’allodola – 21:15 Cielo Chronicle Mysteries – Ritrovati – 21:10 Paramount Channel Adèle e l’enigma del faraone – 21:00 Sky Family