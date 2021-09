Stasera in tv venerdì 3 settembre: “Tom & Jerry” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 3 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Tim Story Cast: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney TRAMA Tom & Jerry è un film in tecnica mista del 2021 diretto da Tim Story. La pellicola ha come protagonisti i celebri Tom e Jerry, creati da William Hanna e Joseph Barbera, e narra l’inizio delle avventure del duo, dal loro primo incontro che darà inizio alla loro rivalità. Disoccupata e senza idee, la ventenne Kayla riesce a farsi assumere dal miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”. Il collega Terence, responsabile degli eventi, capisce subito che la ragazza è piuttosto svogliata e pasticciona, ma si fa convincere lo stesso ad assumere il gatto Tom per sbarazzarsi del topo Jerry anche lui insidiatosi nel lussuoso albergo.. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera di tutti, il matrimonio e forse l’hotel stesso. La morte ti fa bella – 21:00 Iris Quella famiglia è mia – 21:20 Rai 2 Priest – 21:20 Rai 4 Pelè – 21:15 Premium Cinema 2 Pelè – 21:10 Rai Movie Cugini carnali – 21:15 Cielo Kill Bill – Volume 2 – 21:10 Paramount Channel