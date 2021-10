Stasera in tv venerdì 29 ottobre: “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan” Iris

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 29 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 29 ottobre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Molly’s Game – 21:15 Sky Cinema Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan – 21:00 Iris Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: Magnum Force

Magnum Force Uscita: 1973

1973 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Ted Post

Ted Post Cast: Clint Eastwood, Hal Holbrook, Mitchell Ryan, David Soul TRAMA Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan (Magnum Force) è un film poliziesco statunitense del 1973 diretto da Ted Post. Il film è il seguito de Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! e il secondo film della fortunata serie dedicata all’ispettore Harry Callaghan. Il titolo fa riferimento alla pistola Smith & Wesson modello 29 calibro .44 Magnum, ovvero l’arma preferita da Callaghan. Negli Stati Uniti il film incassò quasi 45 milioni di dollari, facendo meglio del primo film della serie e piazzandosi al sesto posto tra i film con il maggior incasso del 1973. Un sindacalista, assolto per insufficienza di prove dall’accusa di omicidio, viene ucciso insieme ai suoi uomini. Callaghan, emarginato ai servizi urbani per la sua nota indisciplina, rientra in pista. I suoi sospetti finiscono per rivolgersi su alcuni giovani agenti della polizia. Ed è per questo che il suo collega viene brutalmente ucciso.. 12 Rounds – 21:20 Rai 4 Woman in Gold – 21:15 Premium Cinema 2 The Children Act – Il verdetto – 21:10 Rai Movie Senza scrupoli – 21:15 Cielo Garage Sale Mystery: Il vestito da sposa – 21:10 Paramount Channel Smallfoot: Il mio amico delle nevi – 21:00 Sky Family Rifkin’s Festival – 21:15 Sky Cult