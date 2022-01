Stasera in tv venerdì 28 gennaio: “I ponti di Madison County” su Iris

I ponti di Madison County – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Bridges of Madison County

The Bridges of Madison County Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA

USA Durata: 135′

135′ Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Meryl Streep, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard Lage, Michelle Benes, Clint Eastwood, Annie Corley, Victor Slezak

TRAMA

I ponti di Madison County (The Bridges of Madison County) è un film romantico del 1995 diretto ed interpretato da Clint Eastwood con Meryl Streep, tratto dall’omonimo romanzo di Robert James Waller.

Per le riprese ci sono voluti 42 giorni, ovvero dieci giorni in meno dei 52 previsti da Eastwood. Le riprese dunque, terminate il 1º novembre 1994, furono girate in ordine cronologico dal punto di vista di Francesca, poiché Eastwood riteneva fondamentale agire in questo modo.