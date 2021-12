Stasera in tv venerdì 24 dicembre: “Una poltrona per due” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 24 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 24 dicembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci – 21:35 Rai 1 Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga – 21:15 Sky Cinema Mission: Impossible – 21:00 Iris Una poltrona per due – 21:30 Italia 1 Genere: Commedia

John Landis Cast: Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Bo Diddley, Tom Davis, Denholm Elliott, Alfred Drake, Al Franken, Paul Gleason, Don Ameche, Ralph Bellamy, James Belushi, Frank Oz, Kristin Holby TRAMA Una poltrona per due (Trading Places) è un film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Data l’ambientazione della pellicola, col tempo è diventata una consuetudine della televisione italiana inserire Una poltrona per due nel palinsesto delle feste natalizie. Programmato per la prima volta nel giorno di Natale del 1989, a partire dal 1997 il film viene trasmesso pressoché regolarmente su Italia 1 la sera della vigilia, rendendolo di fatto un classico moderno della programmazione festiva e continuando, a distanza di decenni, a far registrare ottimi riscontri d’ascolto. I fratelli Randolph e Mortimer Duke, avidi finanzieri di Filadelfia, si sono messi in testa di voler dimostrare che è l’ambiente a fare l’uomo e non viceversa. Per provarlo decidono di mettere al posto del loro delfino, l’affarista Louis Winthorpe III, un mendicante di colore. Questi si abitua subito alla ricchezza e ha grande successo come uomo d’affari, mentre l’altro si degrada sempre più nei bassifondi. I fratelli hanno vinto, ma i due, accortisi di essere stati usati, preparano la vendetta. Il mio valzer di Natale – 21:20 Rai 2 Peter Pan – 21:20 Rai 4 La ricerca della felicità – 21:15 Premium Cinema 2 La cena di Natale – 21:10 Rai Movie L’amore non va in vacanza – 21:25 Rete 4