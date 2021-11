Stasera in tv venerdì 19 novembre: “Terminator Salvation” su Sky Action

Terminator Salvation – 21:00 Sky Action

Genere: Fantascienza

Terminator Salvation Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Germania – Italia – Regno Unito – USA

Germania – Italia – Regno Unito – USA Durata: 115′

115′ Regista: Mcg

Mcg Cast: Christian Bale, Moon Bloodgood, Common, Terry Crews, Roland Kickinger, Chris Ashworth, Anton Yelchin, Sam Worthington, Bryce Dallas Howard

TRAMA

Terminator Salvation è un film del 2009 diretto da McG. Quarto capitolo della saga fantascientifica di Terminator, ha come protagonisti Christian Bale e Sam Worthington. Distaccandosi dai film precedenti (ambientati tra il 1984 e il 2004 e aventi il viaggio nel tempo come elemento chiave della trama), Terminator Salvation è un film post apocalittico ambientato nel 2018 e concentrato sulla guerra tra la rete di macchine Skynet e l’umanità, mentre i militari rimasti nel mondo si sono organizzati per formare la Resistenza per combattere contro le macchine assassine di Skynet. Bale interpreta John Connor, combattente della Resistenza e personaggio centrale del franchise, mentre Worthington interpreta il cyborg Marcus Wright. Anton Yelchin interpreta un giovane Kyle Reese, un personaggio introdotto per la prima volta in Terminator, e il film descrive le origini del Terminator T-800.

Dopo una travagliata pre-produzione, con The Halcyon Company che acquistò i diritti del franchise da Andrew G. Vajna e Mario Kassar e diversi sceneggiatori al lavoro sullo script, le riprese iniziarono nel maggio del 2008 nel Nuovo Messico e durarono 77 giorni. Terminator Salvation fu proiettato in anteprima a Hollywood il 14 maggio 2009 e distribuito negli Stati Uniti una settimana dopo dalla Warner Bros. Il film incassò oltre 371 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevette recensioni contrastanti.