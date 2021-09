Stasera in tv venerdì 17 settembre: “Rambo” su Italia 1

Rambo – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: First Blood

First Blood Uscita: 1982

1982 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Ted Kotcheff

Ted Kotcheff Cast: Sylvester Stallone, Bill McKinney, Jack Starrett, Michael Talbott, Chris Mulkey, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bruce Greenwood

TRAMA

Rambo (First Blood) è un film del 1982 diretto da Ted Kotcheff.

La pellicola, con protagonista Sylvester Stallone, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1972 Primo sangue (First Blood) scritto da David Morrell.

Per la parte di Rambo erano stati considerati inizialmente Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, Nick Nolte, e Michael Douglas. Anche Terence Hill fu un possibile candidato per la parte del protagonista, ma decise di rinunciare, in quanto considerava il ruolo “troppo violento”. Steve McQueen aveva espresso interesse per interpretare Rambo, ma fu costretto a rinunciare al ruolo per problemi di età. Alla fine Sylvester Stallone fu confermato dopo il successo della saga di Rocky.