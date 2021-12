Stasera in tv venerdì 17 dicembre: “Bohemian Rhapsody” su Rai Movie

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 17 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Fino a prova contraria – 21:00 Iris Il mistero della casa del tempo – 21:20 Rai 2 Riflessi di paura – 21:20 Rai 4 Unbroken – 21:15 Premium Cinema 2 Bohemian Rhapsody – 21:10 Rai Movie Genere: Biografico

Biografico Uscita: 2018

2018 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 134′

134′ Regista: Bryan Singer

Bryan Singer Cast: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee TRAMA Bohemian Rhapsody è un film del 2018 diretto da Bryan Singer. La pellicola ripercorre i primi quindici anni del gruppo rock dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Il film ha ricevuto quattro Oscar durante la 91ª edizione dei premi (miglior attore, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro), risultando il film con più premi vinti in quell’edizione. Tutto ha inizio con un Freddie Mercury che è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori da qualche parte nelle suburb londinese. E’ solo una questione di pazienza, bisogna saper attendere perché Farrokh diventi una star e lui lo sa che è nato per diventarlo. Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle pause lavorative. Dopo aver convinto Brian May e Roger Taylor a ingaggiarlo con la sua capacità vocale, l’avventura comincia… Curiosa – 21:15 Cielo La casa nella prateria – L’ultimo addio – 21:15 Paramount Channel Elfkins – Missione Best Bakery – 21:00 Sky Family Changeling – 21:10 Sky Cult