Stasera in tv venerdì 11 febbraio: “Guardia del corpo” su Sky Cinema

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 11 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Advertisement

Guardia del corpo – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Bodyguard

The Bodyguard Uscita: 1992

1992 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Mick Jackson

Mick Jackson Cast: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs

TRAMA

Guardia del corpo (The Bodyguard) è un film del 1992 diretto da Mick Jackson, con protagonisti Kevin Costner e Whitney Houston.

La sceneggiatura era stata in origine pensata da Lawrence Kasdan per un film con Steve McQueen e Diana Ross nel 1976.

The Bodyguard: Original Soundtrack Album è la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti (cioè almeno 10 milioni di dischi venduti). Nel mondo le vendite hanno superato i 45 milioni di copie. Inoltre, la cover interpretata da Whitney Houston di I Will Always Love You ha venduto 16 milioni di copie nel mondo. La colonna sonora conta anche altri successi come I’m Every Woman, Queen of the Night e I Have Nothing.