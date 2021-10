Stasera in tv venerdì 1° ottobre: “Rambo 3” su Italia 1

TRAMA

Rambo III è un film del 1988 diretto da Peter MacDonald, interpretato da Sylvester Stallone. È la terza pellicola della saga dedicata al reduce John Rambo ed è dedicato al “valoroso popolo afghano“.

Le scene sono state riprese dal 30 agosto al 22 dicembre 1987. Il film vanta molti set sontuosi ed è stato girato in vari continenti. L’inizio è stato girato in Thailandia, fra Bangkok ed il monastero buddista di Chiang Mai. Il resto del film, in particolare gli esterni, sono stati girati a: Peshawar in Pakistan; in Israele fra Tel Aviv, Eilat e Jaffa; negli Stati Uniti, nell’Imperial County in California e fra la Fort Yuma Indian Reservation e la Yuma Territorial Prison State Park, Arizona.

Il budget del film fu di 65 milioni di dollari.