Stasera in tv sabato 9 ottobre: “Stanlio & Ollio” su Rai 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 9 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Stanlio & Ollio – 21:25 Rai 1 Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Stan & Ollie

Stan & Ollie Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Canada – UK – USA

Canada – UK – USA Durata: 98′

98′ Regista: Jon S. Baird

Jon S. Baird Cast: Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson TRAMA La pellicola, adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy – The British Tours di ‘A.J.’ Marriot, narra le vicende del celebre duo comico Stanlio e Ollio, interpretati rispettivamente da Steve Coogan e John C. Reilly, alle prese col loro tour del 1953. Il primo trailer in lingua originale del film è stato diffuso il 18 settembre 2018 mentre quello italiano è stato pubblicato il 28 marzo 2019. Nel 1953, ormai lontani gli anni d`oro, Stan Laurel e Oliver Hardy, il duo comico più famoso al mondo, invecchiati e con problemi di salute, partono per una tournée teatrale in Inghilterra. I due artisti hanno però ancora la capacità di divertirsi sul palco e di saper intrattenere gli spettatori che, alla fine, premiano il loro lavoro. Il viaggio nel Regno Unito costituirà una grande occasione per rinsaldare la loro amicizia, messa a dura prova dal peggiorare della salute di Oliver… Lovely Boy – 21:15 Sky Cinema Inconceivable – 21:00 Iris Paddington 2 – 21:20 Italia 1 A Bluebird in My Heart – 21:20 Rai 4 Giovani si diventa – 21:15 Premium Cinema 2 L’altra metà della storia – 21:10 Rai Movie Agente 007 – Thunderball: Operazione tuono – 21:25 Rete Messe nere per le vergini svedesi – 21:15 Cielo