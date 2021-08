Stasera in tv sabato 7 agosto: “Il mondo perduto: Jurassic Park” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 7 agosto. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Femmine contro maschi – 21:20 Canale 5 Hereafter – 21:15 Sky Cinema Frontera – 21:00 Iris Il mondo perduto: Jurassic Park – 21:20 Italia 1

Il mondo perduto – Jurassic Park (The Lost World: Jurassic Park) è un film del 1997 diretto da Steven Spielberg, sequel di Jurassic Park e ispirato al romanzo Il mondo perduto di Michael Crichton. Alla sua uscita, il film ha riscosso un notevole successo, con un incasso a livello mondiale di oltre 618 milioni di dollari, che lo rende tra i 100 maggiori incassi di tutti i tempi, secondo all'epoca solo allo stesso Jurassic Park, sempre di Spielberg. Il film ha conservato per quattro anni e mezzo il record d'incasso per il primo weekend di programmazione. Il film ha anche ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha elogiato le immagini e le sequenze d'azione, ma ha criticato la sceneggiatura e lo sviluppo dei personaggi. Sull'Isla Sorna, dinanzi al Costarica, gli animali preistorici sono cresciuti in libertà, senza controlli. Lo scienziato Ian Malcolm e la sua 'ex' Sarah Harding la raggiungono per una missione scientifica, ma scoprono subito che una grossa spedizione di cacciatori, guidata dall'avido nipote di John Hammond, l'imprenditore di Jurassic Park vuole catturare alcuni esemplari per esporli nel grande zoo di San Diego a pagamento. Parte così una battaglia per impedire che ciò avvenga e un T-Rex giungerà in città…

Genere: Avventura
Titolo originale: The Lost World
Uscita: 1997
Nazionalità: Stati Uniti
Durata: 134′
Regista: Steven Spielberg
Cast: Jeff Goldblum, Vince Vaughn, Julianne Moore