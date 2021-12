Stasera in tv sabato 4 dicembre: “Dragon Trainer” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 4 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 4 dicembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

E noi come st***zi rimanemmo a guardare – 21:15 Sky Cinema Blood Diamond – Diamanti di sangue – 21:00 Iris Dragon Trainer – 21:20 Italia 1 Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: How to Train Your Dragon

How to Train Your Dragon Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Dean Deblois, Chris Sanders

Dean Deblois, Chris Sanders Cast: TRAMA Dragon Trainer (How to Train Your Dragon) è un film d’animazione del 2010 diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois. Prodotto dai DreamWorks Animation e distribuito dalla Paramount. Tratto dal libro Come addestrare un drago scritto nel 2003 da Cressida Cowell. Il film, ambientato nel mondo dei Vichinghi, racconta la storia di un gracile ragazzo di 15 anni, Hiccup, che fatica ad ambientarsi e a dimostrare il suo valore in qualità di uccisore di draghi (occupazione principale di ogni vichingo), ma lui è destinato a infrangere ogni tradizione. Il film ha dato vita ad un franchise molto ampio, composto da 4 cortometraggi e due serie televisive. Hiccup, un giovane vichingo, ha un destino quasi segnato: è il figlio di un importante capo villaggio, ha molti occhi puntati su di se e tante aspettative da parte di amici e parenti, così vive cercando ogni giorno e in ogni modo di onorare la tradizione familiare diventando un combattente coraggioso e un eroico domatore di draghi. Nonostante i suoi sforzi, però, Hiccup non riesce ad essere all’altezza di suo padre nella lotta contro i nemici giurati della sua tribù e nessuno lo rispetta più. Gli uomini d’oro – 21:20 Rai 4 St. Vincent – 21:15 Premium Cinema 2 Eddie the Eagle – Il coraggio della follia – 21:10 Rai Movie Octopussy – Operazione Piovra – 21:25 Rete 4 Le sorelle – 21:15 Cielo Un amore di strega – 21:10 Paramount Channel