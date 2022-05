Stasera in tv sabato 28 maggio: “Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre” su Italia 1

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (Mrs. Doubtfire) è un film del 1993 diretto da Chris Columbus.

Il film, con Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan, è liberamente ispirato al libro di Anne Fine, Un padre a ore. Ha vinto l’Oscar al miglior trucco.

Il film è stato girato tra San Francisco, Oakland, Redwood City e San Ramon tra il 22 marzo e il 1º luglio 1993.

Daniel Hillard, moglie e due figli, è un doppiatore cinematografico dal temperamento un po’ troppo estroso. Dopo aver divorziato, gli vengono tolti i suoi adorati ragazzi. Decide così di escogitare un piano per stargli vicino e si trasforma abilmente in Mrs. Doubtfire, un’esperta educatrice e donna tuttofare per farsi assumere dalla ex moglie in quella che era casa sua. Ne succedono di tutti i colori e la faccenda si fa decisamente complicata, ma alla fine tutto si aggiusta per il meglio.