Stasera in tv sabato 26 febbraio: “Quantum of Solace” su Rete 4

Quantum of Solace – 21:25 Rete 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Quantum of Solace

Quantum of Solace Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 106′

106′ Regista: Marc Forster

Marc Forster Cast: Daniel Craig, Judi Dench, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Gemma Arterton, Jeffrey Wright, Joaquín Cosio, Jesper Christensen

TRAMA

Quantum of Solace è un film del 2008 diretto da Marc Forster.

22º capitolo della serie di James Bond prodotta dalla società cinematografica EON Productions, la pellicola è interpretata da Daniel Craig, che per la seconda volta riprende il ruolo dell’agente segreto inglese 007. È il sequel del film Casino Royale (2006), ed è uscito in contemporanea nelle sale cinematografiche del mondo il 7 novembre 2008.

La sceneggiatura è firmata dal premio Oscar Paul Haggis, al suo secondo film di James Bond, affiancato da Neal Purvis e Robert Wade che ritornano per la quarta volta consecutiva come sceneggiatori dei film di 007 e da Joshua Zetumer, per la prima volta sceneggiatore di un film della serie.

Il titolo originario del film è preso in prestito da una storia breve del 1960, Un quantum di sicurezza contenuta in Solo per i tuoi occhi, opera dello scrittore inglese Ian Fleming, nonostante questo non riporti alcun elemento in comune con la trascrizione cinematografica. Secondo il produttore Michael G. Wilson, il film inizia circa 20 minuti dopo la fine di Casino Royale.