Stasera in tv sabato 25 settembre: “Space Jam” su Italia 1

Space Jam è un film del 1996 diretto da Joe Pytka.

Il film, a tecnica mista, unisce nelle stesse scene attori in carne e ossa con personaggi dell’animazione. I personaggi della Warner Bros., i Looney Tunes, si trovano a dividere lo schermo con grandi campioni dell’NBA, primo tra tutti Michael Jordan, e attori celebri, come Bill Murray. Uscì nei cinema statunitensi il 15 novembre 1996 e italiani il 21 febbraio 1997.

Il film è ambientato nel periodo del primo ritiro di Michael Jordan, durato diciotto mesi, tra il 1993 e il 1995.

Il regno dei Tunes è in serio pericolo! E’ invaso dagli alieni, capeggiati da un terribile extraterrestre, che vogliono prendersi i famosi personaggi dei cartoni Warner e metterli nel loro Luna Park. Bugs Bunny non si da per vinto e lancia una sfida molto particolare: una partita di pallacanestro alieni contro Tunes. Sarà infatti l’esito del match a sistemare le cose. Ma i Tunes hanno un asso nella manica…sarà Michael Jordan in carne ed ossa ad allenarli e a giocare in campo con loro per vincere!