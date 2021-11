Stasera in tv sabato 20 novembre: “Agente 007 – Moonraker: Operazione Spazio” su Rete 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 20 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Mistero a Crooked House – 21:15 Sky Cinema Paura – 21:00 Iris American Assassin – 21:20 Rai 4 Amore & altri rimedi – 21:15 Premium Cinema 2 Dalida – 21:10 Rai Movie Agente 007 – Moonraker: Operazione Spazio – 21:25 Rete 4 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Moonraker

Moonraker Uscita: 1979

1979 Nazionalità: Francia – Regno Unito

Francia – Regno Unito Durata: 127′

127′ Regista: Lewis Gilbert

Lewis Gilbert Cast: Roger Moore, Lois Chiles, Michel Lonsdale, Richard Kiel TRAMA Moonraker – Operazione spazio (Moonraker) è un film del 1979 diretto da Lewis Gilbert. È la quarta pellicola dedicata a James Bond interpretata dall’attore inglese Roger Moore. Il film incassò quasi il doppio del precedente La spia che mi amava (1977) e ha detenuto il record di incassi tra quelli della serie almeno fino al 1995, all’uscita di GoldenEye. Derek Meddings, supervisore agli effetti speciali del film, grazie ai suoi modellini, ottiene una candidatura per i migliori effetti speciali, risultando il film più spettacolare della serie 007 realizzato fino ad allora. Ennesimo capitolo della saga dedicata all’agente dei servizi segreti 007, a cui dà il volto Roger Moore. Stavolta, James Bond è alle prese con la sparizione di uno Space Shuttle, appartenente al miliardario Hugo Drax. Andando avanti con le indagini, 007 scoprirà che Drax è uno psicopatico megalomane con l’intenzione di sterminare l’umanità tramite un gas nervino e creare una razza perfetta, appositamente selezionata da lui. Una ragazza piuttosto complicata – 21:15 Cielo Dog and Pony Show – 21:10 Paramount Channel Vampiretto – 21:00 Sky Family