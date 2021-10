Stasera in tv sabato 2 ottobre: “Agente 007 – Missione Goldfinger” su Rete 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 2 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 2 ottobre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Every Breath You Take – Senza respiro – 21:15 Sky Cinema Return to sender – Restituire al mittente – 21:00 Iris Pets 2: Vita da animali – 21:20 Italia 1 I segreti di Wind River – 21:20 Rai 4 L’uomo dell’anno – 21:15 Premium Cinema 2 Ricomincio da noi – 21:10 Rai Movie Agente 007 – Missione Goldfinger – 21:25 Rete 4 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Goldfinger

Goldfinger Uscita: 1964

1964 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 110′

110′ Regista: Guy Hamilton

Guy Hamilton Cast: Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman, Shirley Eaton, Cec Linder, Martin Benson, Austin Willis, Desmond Llewelyn, Lois Maxwell, Bill Nagy, Bernard Lee, Harold Sakata, Tallia Mallet TRAMA Agente 007 – Missione Goldfinger (Goldfinger) è un film del 1964 diretto da Guy Hamilton. È il terzo della serie ufficiale di James Bond nonché il primo a vincere un Oscar (nel 1965 per i migliori effetti sonori a Norman Wanstall). La colonna sonora cantata da Shirley Bassey, comprendente la celeberrima Goldfinger, raggiunse la prima posizione nella Billboard 200 per tre settimane. Il film è, considerando l’inflazione, uno degli incassi più grandi della serie, superando il miliardo di dollari e arrivando al terzo posto nel Franchise. Inoltre con 31 milioni di euro al botteghino (rivalutando il valore monetario della lira) è il 7º maggior incasso di sempre in Italia, ove fu il più grande successo del 1964. Capitolo numero tre della saga dedicata all’agente segreto 007, interpretato da Sean Connery. Stavolta, James Bond è alle prese con una storia di contrabbando d’oro: il ricco uomo d’affari Goldfinger è sospettato di volere attaccare Fort Knox, il deposito delle riserve auree degli Stati Uniti, allo scopo di rendere instabile il mercato dell’oro e, così, arricchirsi ulteriormente. Per questo motivo, Bond si mette alle sue calcagna, per smascherarlo e sventare i suoi piani. La nipote – 21:15 Cielo Serendipity – Quando l’amore è magia – 21:10 Paramount Channel