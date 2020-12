Stasera in tv sabato 19 dicembre: “Dragon Trainer” su Italia 1

Michelle Darnell è la quarantasettesima imprenditrice più ricca d’America. Ma è anche la più invidiata sul posto di lavoro e non gode molto delle simpatie dei suoi colleghi, i quali, infatti, gioiscono particolarmente nel momento in cui Michelle viene arrestata per insider trading e finisce in prigione. Rilasciata dopo sei mesi, la donna non troverà tante braccia aperte pronte ad accoglierla. L’unica con cui sarà costretta a socializzare è una sua ex dipendente, che lei era solita tormentare…