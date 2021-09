Stasera in tv sabato 18 settembre: “Agente 007 – Licenza di uccidere” su Rete 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 settembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Synchronic – 21:15 Sky Cinema Il ricatto – 21:00 Iris Ferdinand – 21:20 Italia 1 Bent – Polizia criminale – 21:20 Rai 4 Matrimonio Con L’Ex – 21:15 Premium Cinema 2 Parigi può attendere – 21:10 Rai Movie Agente 007 – Licenza di uccidere – 21:25 Rete 4 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Dr. No

Dr. No Uscita: 1962

1962 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 105′

105′ Regista: Terence Young

Terence Young Cast: Sean Connery, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson, Zena Marshall, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Eunice Gayson TRAMA Agente 007 – Licenza di uccidere (Dr. No) è un film del 1962 diretto da Terence Young. Si tratta del primo capitolo della serie dedicata all’agente segreto britannico James Bond. Ispirato al romanzo Licenza di uccidere di Ian Fleming pubblicato nel 1958, è stato adattato da Richard Maibaum, Johanna Harwood e Berkeley Mather e prodotto da Harry Saltzman e Albert R. Broccoli. Nonostante sia stato il primo libro a essere portato sullo schermo, Licenza di uccidere non è il primo romanzo di Fleming: la nascita di James Bond avvenne infatti in Casino Royale, uscito nel 1953. Sebbene realizzata a basso costo, la pellicola si rivelò un grande successo commerciale e la prima di una longeva serie. Già da questo primo capitolo sono presenti alcuni dei marchi di fabbrica dei film di 007 come la cosiddetta sequenza gunbarrel e la raffinata elaborazione stilistica dei titoli di testa. James Bond, agente al servizio della corona inglese, viene mandato dal suo capo, M, in Giamaica, per scoprire che fine ha fatto il collega John Strangways. Giunto sul luogo, Bond viene aiutato dalla bella cercatrice di conchiglie Honey Ryder e scopre i piani del dottor No, uno scienziato pazzo che tramite l’utilizzo dei missili americani vuole distruggere il pianeta. Toccherà a 007 impedirlo. Amori, letti e tradimenti – 21:15 Cielo Merlino e la battaglia dei draghi – 21:10 Paramount Channel