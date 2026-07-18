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Stasera in tv sabato 18 luglio: Tre uomini e una gamba

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Raffaele Francesco D'Antonio
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Stasera in tv sabato 18 luglio: Tre uomini e una gamba

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Tre uomini e una gamba – 21:15 Sky Cinema

  • Genere: Commedia
  • Titolo originale: Tre uomini e una gamba
  • Uscita: 1997
  • Nazionalità: Italia
  • Durata: 100′
  • Regista: Massimo Venier
  • Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto, Eleonora Mazzoni, Marina Massironi

Trama

Tre uomini e una gamba è un film del 1997 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier.

Interpretato dagli stessi Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti insieme a Marina Massironi e, tra gli altri, Carlo Croccolo, rappresenta l’esordio cinematografico del trio comico, precedentemente emerso a metà del decennio in televisione e in teatro:[1] nel film sono presenti vari sketch del loro repertorio, come la scena di Ajeje Brazorf sul tram, del conte Dracula, della scalata della montagna e dei mafiosi americani Al, John e Jack, questi ultimi futuri protagonisti de La leggenda di Al, John e Jack.

Nonostante il carattere di opera prima realizzata in sordina, Tre uomini e una gamba si rivelò un successo oltre ogni aspettativa, lanciando la carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo sul grande schermo e di Venier dietro alla macchina da presa nonché assurgendo a film di culto del cinema comico italiano, radicandosi nell’immaginario collettivo del Paese per gli anni a venire.

Estate 1997. Aldo e Giovanni, sposati con due sorelle, figlie del titolare di un negozio di ferramenta, “Il paradiso della brugola”, decidono di accompagnare a Gallipoli, in Puglia l’amico Giacomo, sedicente intellettuale del gruppo, che si deve sposare con la terza sorella delle rispettive mogli. A far loro compagnia nel viaggio c’è un oggetto artistico, una gamba di legno che è stata acquistata dal terribile suocero, il cavalier Eros Cecconi e che acquisterà valore solo in caso di morte dello scultore.

Il collezionista di carte – 21:15 Iris

Jurassic Park – 21:30 Italia 1

La grande fuga – 21:20 Rai Movie

Hannibal Lecter – Le origini del male – 21:20 Rai 4

La grande fuga – 21:10 Rai Movie

Karate Kid III – La sfida finale – 21:20 Cielo

Il gatto con gli stivali – 21:00 Sky Family

Invictus – 21:15 Sky Due

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Raffaele Francesco D'Antonio
Raffaele Francesco D'Antonio
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Laureato in Culture Digitali e della Comunicazione alla Federico II nel 2017. Nel 2018 si iscrive alla Magistrale di Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica.
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