Stasera in tv sabato 13 novembre: “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald” su Sky Family

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 13 novembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald – 21:15 Sky Cinema Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2018

2018 Regista: D. Yates

D. Yates Cast: E. Redmayne, J. Depp TRAMA Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) è un film del 2018 diretto da David Yates. La pellicola è il secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling, qui anche sceneggiatrice. Il film ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e Albus Silente che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald. New York, 1927. Il perfido e potente Mago Oscuro Grindelwald, dopo pochi mesi dalla cattura da parte del MACUSA, riesce a fuggire e ha già un piano diabolico: riunire tutti i suoi seguaci, cercando adepti anche tra coloro che non approvano i metodi repressivi e violenti del Ministero della Magia. In particolare deve trovare Credence, l’Obscuriale miracolosamente scampato alla morte che tutti stanno cercando. Anche Newt Scamander, per conto di Albus Silente , il Ministero e l’Auror Tina sono sulle sue tracce.. Sleepers – 21:00 Iris First Kill – 21:20 Rai 4 Magic Mike XXL – 21:15 Premium Cinema 2 Il gioco delle coppie – 21:10 Rai Movie Agente 007 – La spia che mi amava – 21:25 Rete 4 Il miele del diavolo – 21:15 Cielo Luce dei miei occhi – 21:10 Paramount Channel I primitivi – 21:00 Sky Family