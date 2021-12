Stasera in tv sabato 11 dicembre: “Il Grinch” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 11 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Rapimento e riscatto – 21:00 Iris Il Grinch – 21:20 Italia 1 Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: The Grinch

The Grinch Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Francia – Giappone – Ucraina

Francia – Giappone – Ucraina Durata: 85′

85′ Regista: Yarrow Cheney, Scott Mosier

Yarrow Cheney, Scott Mosier Cast: TRAMA Il Grinch (The Grinch) è un film d’animazione del 2018 diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier. Basato sull’omonimo racconto del 1957 scritto dal Dr. Seuss, la pellicola è prodotta dalla Illumination Entertainment e vede Benedict Cumberbatch come voce del protagonista nella versione originale e Alessandro Gassman nella versione italiana. È stato distribuito negli Stati Uniti il 9 novembre 2018, mentre nelle sale italiane è uscito il 29 novembre 2018. Esso è distribuito dalla Universal Pictures, anche in RealD 3D e IMAX 3D. Dentro una grotta profonda e confortevole sopra la città di ‘Chissarà’, vive il verde, peloso e solitario Grinch col suo cane Max. Il Grinch detesta il Natale, ne odia ogni cosa: le riunioni di famiglia, lo spirito allegro e cordiale e soprattutto i canti. L’ha sopportato per cinquantatré lunghi anni, ma ora non ce la fa più e prende una decisione radicale: ruberà il Natale ai ‘ChiNonSo’. Nottetempo, porterà loro via tutti i regali, gli addobbi, la felicità, forse così smetteranno di cantare… 5 è il numero perfetto – 21:20 Rai 4 Le Regole Del Gioco – 21:15 Premium Cinema 2 Professore per amore – 21:10 Rai Movie 007 – Bersaglio mobile – 21:25 Rete 4 Delizia – 21:15 Cielo Un San Valentino molto speciale – 21:10 Paramount Channel Turbo – 21:00 Sky Family