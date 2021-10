Stasera in tv mercoledì 6 ottobre: ” Tu la conosci Claudia” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 6 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 6 ottobre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

La signora dello zoo di Varsavia – 21:20 Canale 5 Viaggio nell’isola misteriosa – 21:15 Sky Cinema Steve Jobs – 21:00 Iris Tu la conosci Claudia? – 21:20 Italia 1 Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2004

2004 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 104′

104′ Regista: Massimo Venier

Massimo Venier Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Paola Cortellesi TRAMA Tu la conosci Claudia? è un film del 2004 diretto da Massimo Venier, con il trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi. La scena in cui i tre protagonisti in macchina, insieme alla signorina del navigatore, cantano Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli è una citazione di una identica scena del film La stanza del figlio di Nanni Moretti. La partita trasmessa dalla TV nel salotto di casa di Giacomo è Milan-Roma, match realmente disputato il 2 maggio 2004 e valso il 17º scudetto ai rossoneri grazie alla rete dell’ucraino Andriy Shevchenko. Giovanni, sposato con Claudia, è un abitudinario e si considera miracolato per il solo fatto di esserne il marito; Aldo, tassista che si innamora facilmente, da qualche tempo vive solo per Claudia, che però non vuole più saperne di lui. Giacomo, separato dalla moglie, rimasto un pò troppo adolescente, vive tutto sommato tranquillo, ha un buon lavoro, ha un pò di soldi, ha una bella casa. Poi conosce Claudia e capisce di non avere niente. Ed è la stessa Claudia a raccontare la loro storia, a partire da un prologo… Hanna – 21:20 Rai 4 40 sono i nuovi 20 – 21:15 Premium Cinema 2 La verità, vi spiego, sull’amore – 21:10 Rai Movie Il mistero dei teschi di cristallo – 21:15 Cielo I misteri di Aurora Teagarden: Scomparsi nel nulla – 21:10 Paramount Channel