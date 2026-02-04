Stasera in tv mercoledì 4 febbraio: A Beautiful Mind

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 4 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.
Benvenuti al sud – 21:15 Sky Cinema
A Beautiful Mind – 21:15 Iris
- Genere: Drammatico
- Titolo originale: A beautiful mind
- Uscita: 2001
- Nazionalità: USA
- Durata: 135′
- Regista: Ron Howard
- Cast: Russell Crowe, Jennifer Nelly, Paul Bettany, Adam Goldberg, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer
Trama
A Beautiful Mind è un film del 2001 diretto da Ron Howard, dedicato alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash jr., interpretato da Russell Crowe, e liberamente ispirato all’omonima biografia di Sylvia Nasar che venne pubblicata in Italia col titolo Il genio dei numeri.
Il film racconta la storia di John Forbes Nash jr., premio Nobel per l’economia nel 1994. Molti anni prima, nel 1948, John si iscrive a Princeton alla facoltà di Matematica. Proveniente da una famiglia piccolo borghese, il ragazzo è scontroso e molto solitario. Ha infatti un solo amico, Charles, il suo compagno di stanza. Brillante e geniale oltre la media, John elabora nella sua tesi di dottorato una nuova teoria, poi conosciuta come “teoria dei giochi”, in grado di superare le concezioni economiche di Smith.