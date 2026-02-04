Stasera in tv mercoledì 4 febbraio: A Beautiful Mind

A Beautiful Mind è un film del 2001 diretto da Ron Howard, dedicato alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash jr., interpretato da Russell Crowe, e liberamente ispirato all’omonima biografia di Sylvia Nasar che venne pubblicata in Italia col titolo Il genio dei numeri .

Il film racconta la storia di John Forbes Nash jr., premio Nobel per l’economia nel 1994. Molti anni prima, nel 1948, John si iscrive a Princeton alla facoltà di Matematica. Proveniente da una famiglia piccolo borghese, il ragazzo è scontroso e molto solitario. Ha infatti un solo amico, Charles, il suo compagno di stanza. Brillante e geniale oltre la media, John elabora nella sua tesi di dottorato una nuova teoria, poi conosciuta come “teoria dei giochi”, in grado di superare le concezioni economiche di Smith.