Stasera in tv mercoledì 29 settembre: “Gifted – Il dono del talento” su Rai 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 29 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Gifted – Il dono del talento (Gifted) è un film del 2017 diretto da Marc Webb. Ha come protagonisti Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate ed Octavia Spencer. La trama segue la vita di una bambina di 7 anni dotata di una notevole capacità intellettuale, che diventa oggetto di una battaglia legale per la sua custodia tra suo zio e sua nonna. In una città costiera della Florida vive Mary, una bambina di sette anni molto speciale; ha infatti ereditato delle incredibili capacità matematiche da sua madre, una donna dalla mente matematica assolutamente geniale. Lo zio single Frank accudisce sua nipote come una figlia e la segue quotidianamente per aiutarla ad avere una vita normale, adeguata alla sua età. Le sue doti straordinarie spesso le procurano disagio a scuola e, ad aggravare la situazione, ci si mette anche la nonna materna Evelyn…