Stasera in tv mercoledì 22 settembre: “Real Steel” su Rai 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 22 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Pretty Woman – 21:25 Rai 1 Dream Horse – 21:15 Sky Cinema Ocean’s Twelve – 21:00 Iris Real Steel – 21:20 Rai 4 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Real Steel

Real Steel Uscita: 2011

2011 Nazionalità: India – USA

India – USA Durata: 127′

127′ Regista: Shawn Levy

Shawn Levy Cast: Hugh Jackman, Kevin Durand, Hope Davis, James Rebhorn, Olga Fonda, Marco Ruggeri, Karl Yune, Gregory Sims, John Gatins, Torey Adkins, Tom Carlson, John Hawkinson, David Alan Basche, Phil LaMarr, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Anthony Mackie TRAMA Real Steel è un film di fantascienza del 2011 diretto da Shawn Levy. Il film è prodotto da Steven Spielberg e Robert Zemeckis ed interpretato da Hugh Jackman e Evangeline Lilly. È ispirato al racconto Acciaio (Steel) di Richard Matheson, in precedenza già adattato per la televisione con l’omonimo episodio della serie televisiva Ai confini della realtà. Il film ha incassato $85,5 milioni di dollari negli Stati Uniti (27 nel solo fine settimana di apertura) e $213,8 milioni nel resto del mondo, per un incasso totale di oltre 299 milioni di dollari. Charlie Kenton è un ex pugile che ha perso la sua ultima occasione di conquistare il titolo quando un robot di 800kg e oltre 2 metri d’altezza lo ha sostituito sul ring. Ora che non è altro che un promoter a tempo perso, Charlie guadagna abbastanza soldi montando robot di poco valore con metallo di scarto per passare da un incontro clandestino di boxe all’altro. Una top model nel mio letto – 21:15 Premium Cinema 2 Poli opposti – 21:10 Rai Movie Flight World War II – 21:15 Cielo Cassandre 11: Gli eccessi dell’amore – 21:10 Paramount Channel Le streghe – 21:00 Sky Family