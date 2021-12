Stasera in tv mercoledì 22 dicembre: “Pinocchio” su Rai 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 22 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Pinocchio – 21:25 Rai 1 Genere: Fantasy

Fantasy Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia – Regno Unito – Francia

Italia – Regno Unito – Francia Durata: 125′

125′ Regista: Matteo Garrone

Matteo Garrone Cast: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo TRAMA Pinocchio è un film del 2019 co-scritto, diretto e co-prodotto da Matteo Garrone. La pellicola è basata sul romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi. Il film ha ricevuto 15 candidature all’edizione 2020 dei David di Donatello[1], vincendo in cinque categorie: Miglior scenografo, Miglior truccatore, Miglior costumista, Miglior acconciatore e Migliori effetti speciali visivi. Ha inoltre ricevuto 2 candidature agli Oscar nelle categorie Migliori costumi e Miglior trucco. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 19 dicembre 2019. Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Adattamento live-action della classica storia del burattino di legno che prende vita e si comporta come un qualsiasi bambino, tanto che il vecchio falegname che lo ha intagliato lo alleva come un figlio. Per Pinocchio, però, non è facile essere un bambino… Beyond The Edge – I maestri dell’illusione – 21:15 Sky Cinema Lo squalo – 21:00 Iris Now You See Me – I maghi del crimine – 21:20 Italia 1 La forma dell’acqua – 21:20 Rai 4 The Boss – 21:15 Premium Cinema 2 Nati stanchi – 21:10 Rai Movie Snowmageddon – 21:15 Cielo Il giro del mondo in 80 giorni – 21:10 Paramount Channel