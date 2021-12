Stasera in tv mercoledì 15 dicembre: “Mai stati uniti” su Rai Movie

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 15 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Quando l’amore bussa in ufficio – 21:15 Sky Cinema Magic in the Moonlight – 21:00 Iris L’ora nera – 21:20 Rai 4 Burn After Reading – A prova di spia – 21:15 Premium Cinema 2 Mai stati uniti – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Mai Stati Uniti

Mai Stati Uniti Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Carlo Vanzina

Carlo Vanzina Cast: Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato, Daniela Piperno, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme TRAMA Mai Stati Uniti è un film del 2013 diretto da Carlo Vanzina. È il terzo film dei fratelli Vanzina girato negli Stati Uniti dopo Vacanze in America e Sognando la California. Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele – cinque persone diverse tra loro, nevrotiche, complessate, fallite e apparentemente con niente in comune – scoprono casualmente di essere figli dello stesso padre, un certo Vanni Galvani. Appena morto, lo sconosciuto genitore ha lasciato loro una cospicua eredità che potranno incassare solo dopo aver portato a termine il suo ultimo desiderio: cospargerne le ceneri in un lago dell’Arizona, luogo da lui particolarmente amato. In viaggio negli Stati Uniti, i cinque saranno costretti a una convivenza forzata, grazie alla quale impareranno a mettere da parte l’iniziale diffidenza per conoscersi e amarsi come una vera famiglia. Tornado F6 – La furia del vento – 21:15 Cielo The Truman Show – 21:10 Paramount Channel Adèle e l’enigma del faraone – 21:10 Sky Family Il capitale umano – 21:15 Sky Cult