Stasera in tv mercoledì 10 novembre: “Suicide Squad” su Italia 1

Suicide Squad – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 123′

123′ Regista: David Ayer

David Ayer Cast: Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto

TRAMA

Suicide Squad è un film del 2016 scritto e diretto da David Ayer.

Basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics, il film è interpretato da un cast corale che comprende Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne, ed è la terza pellicola del DC Extended Universe. Nel 2017 ha vinto il Premio Oscar al miglior trucco, a cura di Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.

Il film è stato distribuito il 5 agosto 2016 negli Stati Uniti e il 13 agosto 2016 in Italia anche in 3D e IMAX 3D. Il film ha stabilito diversi record al botteghino, incassando oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre è stato accolto in maniera generalmente negativa dalla critica cinematografica, che ha lamentato una generale confusione nella trama e nella caratterizzazione dei personaggi, lodando tuttavia diverse performance del cast, tra cui Jared Leto e Margot Robbie, e la presenza di un maggior umorismo rispetto ai precedenti film del DCEU.

Superman non c’è più, motivo per cui bisogna trovare qualcuno che si erga a difesa dell’umanità. È così che l’ufficiale della Cia Amanda Waller ha un’idea pericolosa e geniale: mettere insieme una squadra, la Suicide Squad, composta dai criminali della peggior specie reperibili in carcere, i quali, in cambio di promesse, sono altamente ricattabili e disposti a tutto. Tra di loro, alcuni metaumani: Deadshot, cecchino assassino; Capitan Boomerang, rapinatore; Killer Croc, uomo-alligatore. A capo il colonnello Rick Flag.

Signs – 21:20 Rai 4