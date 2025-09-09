Stasera in tv martedì 9 settembre: U.S. Palmese

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 9 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.
U.S. Palmese – 21:15 Sky Cinema
- Genere: Commedia
- Uscita: 2025
- Regista: Marco Manetti, Antonio Manetti
- Cast: Rocco Papaleo, Giulia Maenza, Blaise Alfonso
Trama
U.S. Palmese è un film del 2024 diretto dai Manetti Bros..
Etienne Morville è un calciatore francese tra i più forti al mondo ma ha un pessimo carattere. In campo si nota più per le risse che le giocate con i suoi numeri ‘alla Houdini’, fuori dal campo invece si mette spesso nei guai. Dopo essere diventato bersaglio social dopo aver offeso una tiktoker e accusato di ‘body shaming’, viene messo fuori squadra. La sua popolarità è ai minimi termini e il suo agente non sa più che fare. Da Palmi, un comune in provincia di Reggio Calabria, arriva intanto una folle proposta.