Stasera in tv martedì 9 settembre: U.S. Palmese

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 9 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 9 settembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

U.S. Palmese – 21:15 Sky Cinema

  • Genere: Commedia
  • Uscita: 2025
  • Regista: Marco Manetti, Antonio Manetti
  • Cast: Rocco Papaleo, Giulia Maenza, Blaise Alfonso

Trama

U.S. Palmese è un film del 2024 diretto dai Manetti Bros..

Etienne Morville è un calciatore francese tra i più forti al mondo ma ha un pessimo carattere. In campo si nota più per le risse che le giocate con i suoi numeri ‘alla Houdini’, fuori dal campo invece si mette spesso nei guai. Dopo essere diventato bersaglio social dopo aver offeso una tiktoker e accusato di ‘body shaming’, viene messo fuori squadra. La sua popolarità è ai minimi termini e il suo agente non sa più che fare. Da Palmi, un comune in provincia di Reggio Calabria, arriva intanto una folle proposta.

The Menu – 21:20 Rai 4

Indian – La grande sfida – 21:10 Rai Movie

Il cacciatore di giganti – 21:00 Sky Family

Maria – 21:15 Sky Cult

Extraction – 21:00 Sky Action

Maggie Moore(S) – Un omicidio di troppo – 21:00 Sky Comedy

