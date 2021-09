Stasera in tv martedì 7 settembre: “To Rome with Love” su Premium Cinema 2

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 7 settembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

La mia famiglia a soqquadro – 21:50 Rai 1 The Losers – 21:15 Sky Cinema L’ultima caccia – 21:00 Iris L’acchiappasogni – 21:20 Rai 4 To Rome with Love – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Commedia

Woody Allen Cast: Woody Allen, Ellen Page, Jesse Eisenberg, Penélope Cruz, Flavio Parenti, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Judy Davis, Greta Gerwig, Antonio Albanese, Alessandra Mastronardi, Ornella Muti, Alison Pill, Riccardo Scamarcio, Alessandro Tiberi, Fabio Armiliato TRAMA To Rome with Love è un film del 2012 scritto e diretto da Woody Allen. Il film segna il ritorno alla recitazione cinematografica di Roberto Benigni e Woody Allen, dopo sette anni rispettivamente da La tigre e la neve e Scoop. Inizialmente previsto per novembre 2012, la data di uscita italiana è stata anticipata al 20 aprile 2012, mentre negli USA è stato distribuito dal 22 giugno 2012. Roma raccontata da Woody Allen. Nella città eterna si svolgono quattro storie: quella di Jack, studente di Architettura, che comincia a provare dei sentimenti per la migliore amica della sua fidanzata; quella di Jerry, produttore discografico ormai in pensione che con la moglie va in Italia per incontrare il futuro marito della figlia Hayley e si ritrova a fare da manager al consuocero; quella di Leopoldo, che senza motivo viene perseguitato dai paparazzi che lo credono famoso; e quella di Antonio, impelagato in uno strano triangolo tra la moglie Milly e la prostituta Anna. Il Sindaco del Rione Sanità – 21:10 Rai Movie Hysteria – 21:15 Cielo A testa alta – 21:10 Paramount Channel Il campeggio dei papà – 21:00 Sky Family